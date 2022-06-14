14 Июня 2022 19:12

Тренер Андрей Скабелка официально вернулся в «Барыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главным тренером «Барыса» официально назначен Андрей Скабелка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два сезона, до 30 апреля 2024 года.

Последним местом работы тренера был «Локомотив» из Ярославля. Андрей Владимирович хорошо известен казахстанским болельщикам.

В сезоне 2018/19 годов «Барыс» при Скабелке продемонстрировал лучший результат в истории регулярных чемпионатов по набранным очкам. Под его руководством «Барыс» дважды выиграл дивизион Чернышева и дважды выходил в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Барыс» ожидает, что возвращение специалиста в Казахстан получится не менее продуктивным. В следующем сезоне клуб будет делать основной упор на молодых казахстанских игроков.

В ближайшее время Скабелка совместно с руководством клуба займется формированием своего тренерского штаба, а также комплектованием состава «Барыса» на предстоящий сезон.

Хоккейный клуб «Барыс» поблагодарил за работу Юрия Михайлиса и весь его тренерский штаб.