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Трем иностранцам запретили въезд в РК в Павлодарской области

3 Марта 2022 18:11
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Трем иностранцам запретили въезд в РК в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области не впустили в страну через госграницу двух узбекистанцев и одного россиянина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки через границу прошло 579 человек: 270 водителей и 309 пеших. В карантинный стационар помещено четверо казахстанцев», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено. Запрещён въезд в страну трём гражданам стран СНГ: двум гражданам Узбекистана и гражданину Российской Федерации, не имеющим справок ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19.

С начала года в Павлодарскую область не допущен въезд в страну 161 нерезидента Казахстана, не предоставившего справок с отрицательным результатом ПЦР.



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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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