Трем иностранцам запретили въезд в РК в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области не впустили в страну через госграницу двух узбекистанцев и одного россиянина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки через границу прошло 579 человек: 270 водителей и 309 пеших. В карантинный стационар помещено четверо казахстанцев», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
Подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено. Запрещён въезд в страну трём гражданам стран СНГ: двум гражданам Узбекистана и гражданину Российской Федерации, не имеющим справок ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19.
С начала года в Павлодарскую область не допущен въезд в страну 161 нерезидента Казахстана, не предоставившего справок с отрицательным результатом ПЦР.
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