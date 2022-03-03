Трем иностранцам запретили въезд в РК в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области не впустили в страну через госграницу двух узбекистанцев и одного россиянина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу прошло 579 человек: 270 водителей и 309 пеших. В карантинный стационар помещено четверо казахстанцев», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено. Запрещён въезд в страну трём гражданам стран СНГ: двум гражданам Узбекистана и гражданину Российской Федерации, не имеющим справок ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19.

С начала года в Павлодарскую область не допущен въезд в страну 161 нерезидента Казахстана, не предоставившего справок с отрицательным результатом ПЦР.



