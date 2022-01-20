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Трём иностранцам запретили въезд в РК без ПЦР-тестов в Павлодарской области

20 Января 2022 15:49
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Трём иностранцам запретили въезд в РК без ПЦР-тестов в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки через госграницу в Павлодарской областипрошли 477 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала 2022 года в регион прибыли 7 464 человека, из них 2 031 водитель, осуществляющий международные перевозки, и 5 433 пассажира. С начала года не допущен въезд в страну 50 нерезидентам страны, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

С 1 января эпидемиологи провели 506 ПЦР-обследований, выявили четыре завозных случая с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования поместили 89 казахстанцев.

«За прошедшие сутки через границу прошло 477 человек, в карантинный стационар помещено 18 казахстанцев, - добавили в ДСЭК. - Запрещён въезд в страну трём гражданам СНГ: двум гражданам Российской Федерации и одному гражданину Республики Беларусь».

Напомним, 12 января эпидемиологи сообщали, что с начала года не допустили в регионе въезд в страну 25 нерезидентов страны, не предоставивших справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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