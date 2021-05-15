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    20:35, 14 Май 2021 | GMT +6

    Трек костанайского музыканта попал в тренды ТикТока

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Коллаборация костанайского музыканта Галыма Досубаева, выступающего под псевдонимом Kbbeatz и тиктокера Азамата Айталиева привела к новому тренду в социальной сети ТикТок. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Галым Досубаев.

    По словам Галыма, на Азамата Айгалиева он наткнулся в ТикТоке случайно. Поразил музыканта позитивный настрой Азамата и веселые видео.

    «Я наткнулся на него в рекомендациях, когда у него было 180 тысяч подписчиков. Я увидел, что он позитивный человек, и решил написать ему музыку. Отправил ему сообщение с предложением о коллаборации и созданием своего тренда»,- рассказал Г. Досубаев.

    На выбор музыкант предоставил три варианта трека. Сегодня композиция набирает обороты, под нее снимают видео топовые казахстанские и российские тиктокеры.

    «Здесь формула вирусности трека заключается в том, что я придумал фразу «Вау, кто же это? Это же Азамат Айталиев!». До этого Азамат выходил в рекомендациях социальной сети. Но именно эта фраза в треке добавила ему некой легендарности, - отмечает Галым. — После этого у всех сразу же возник вопрос, все начали спрашивать: «Кто это?». В комментариях все писали: «Да это же Азамат Айталиев». Соответственно, чем больше комментариев, лайков, тем выше интерес и попадание в рекомендации».

    По словам музыканта, на сегодня уже снято более 40 тысяч видео в соцсети под его трек. Общее количество прослушиваний в ТикТоке - около 250 миллионов.

    Ещё один признак попадания в тренды соцсети - ТикТок официально опубликовал хештег #вауктожеэто.

    После этого трека Галыму, как стало известно, поступило несколько предложений о сотрудничестве от российских музыкальных лейблов.

    «Один из крупных из них - музыкальное издательство «А+». Но я отказался от предложения, так как у меня есть свой лейбл. У меня свои планы. Мы сейчас выпускаем новый трек, в конце мая будет релиз. И планируем запустить новый тренд с новым танцем. На почве всего этого хайпа в этом году планируется много коллабораций с казахстанскими и российскими тиктокерами», - подытожил Галым Досубаев.

    Что касается Азамата Айталиева, о нем известно не так много, но подписчиков подкупает его позитив и непосредственность. 34-летнего мужчину называют героем детства и легендой. Он окончил хореографический факультет МГИКа, сейчас является директором астраханского центра детского творчества, с которым выступает на разных фестивалях и конкурсах.

    Аккаунт Азамат Айталиев завёл в середине 2020 года и публиковал различные видео с танцами. В апреле этого года Азамат получил свой трек от костанайского музыканта Галыма Досубаева (kbbeatz), и именно после видео с этим треком к тиктокеру пришёл большой успех.


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