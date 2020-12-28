Трехзвенная модель уголовного процесса вводится в Казахстане с 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2021 года внедряется трехзвенная модель уголовного процесса с четким разделением полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 сентября текущего года Глава государства в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» дал ряд поручений, направленных на совершенствование отдельных аспектов законодательства.

Результатом реализации указанных поручений является принятие 20 декабря 2020 года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции».

Вступающим в силу в начале следующего года Законом вводится ограничение для госслужащих, депутатов, судей на владение счетов, хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках. Также ужесточается наказание за коррупцию сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве, а наличие двойного гражданства у госслужащих или руководителей квазигосударственных организаций будет основанием для их увольнения с занимаемой должности.

С 1 января 2021 года внедряется трехзвенная модель уголовного процесса с четким разделением полномочий. То есть, теперь прокурор будет согласовывать ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права участников уголовного процесса.

Находящийся на стадии подписания Главой государства проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» охватывает еще один блок изменений в национальное законодательство.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел РК, ужесточается ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличивается круг преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Наряду с этим, предусматривается содержание «педофилов» в учреждениях максимальной безопасности, исключается возможность их досрочного освобождения и прочее. Из подсудности суда с участием присяжных заседателей выводится рассмотрение дел о преступлениях указанной категории.

«Принятие названного Законопроекта также внесет изменения в Закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Тем самым срок административного надзора за лицами, отбывшими наказание за уголовные правонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличится до срока погашения судимости», - добавили в ведомстве.