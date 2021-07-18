Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Трехзвенная модель уголовного процесса - на 40% сократились жалобы участников

Автор:  
Галина Скрипник
18 Июля 2021, 04:56
Трехзвенная модель уголовного процесса - на 40% сократились жалобы участников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трехзвенная модель уголовного процесса стала предметом обсуждения на межведомственном семинаре-совещании в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками обсуждения реализации трехзвенной модели уголовного процесса стали представители руководства Жамбылской транспортной прокуратуры, регионального транспортного управления КПСиСУ ГП РК и транспортной полиции.

На совещании обсуждены возникающие в ходе досудебного расследования проблемные вопросы, пути их решения, а также дальнейший порядок взаимодействия.

«Работа в таком формате дает положительный эффект в объективности расследования дела, сокращает предпосылки для жалоб участников процесса, исключает факты необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного процесса» - подчеркнул жамбылский транспортный прокурор Аслан Абилдаев.

По информации ведомства, за шесть месяцев 2021 года, в сравнении с таким же периодом 2020 года, на 40% сократились жалобы участников процесса, на 60% - факты отказа в согласовании либо утверждении ключевых процессуальных решений.

Исполнение поручений Президента Республики Казахстан (Послание народу от 1 сентября 2020 года) о необходимости продолжения цифровизации уголовного процесса находится на особом контроле, заверили в надзорном ведомстве.

Напомним, с 1 января 2021 года в Казахстане внедряется трехзвенная модель уголовного процесса с четким разделением полномочий. Теперь представитель надзорного органа согласовывает ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права участников уголовного процесса.

Подобная модель правосудия применяется практически во всех странах. За уголовный процесс отвечают три звена - полиция, прокуратура и суд, их полномочия четко разграничены. Полиция выявляет преступления, устанавливает причастных лиц, собирает и закрепляет улики. Прокурор дает независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан, поддерживает обвинение в суде. В свою очередь суд рассматривает жалобы на действия органов и выносит окончательный вердикт по делу.


Жамбылская область   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных