Трехзвенная модель уголовного процесса - на 40% сократились жалобы участников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трехзвенная модель уголовного процесса стала предметом обсуждения на межведомственном семинаре-совещании в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками обсуждения реализации трехзвенной модели уголовного процесса стали представители руководства Жамбылской транспортной прокуратуры, регионального транспортного управления КПСиСУ ГП РК и транспортной полиции.

На совещании обсуждены возникающие в ходе досудебного расследования проблемные вопросы, пути их решения, а также дальнейший порядок взаимодействия.

«Работа в таком формате дает положительный эффект в объективности расследования дела, сокращает предпосылки для жалоб участников процесса, исключает факты необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного процесса» - подчеркнул жамбылский транспортный прокурор Аслан Абилдаев.

По информации ведомства, за шесть месяцев 2021 года, в сравнении с таким же периодом 2020 года, на 40% сократились жалобы участников процесса, на 60% - факты отказа в согласовании либо утверждении ключевых процессуальных решений.

Исполнение поручений Президента Республики Казахстан (Послание народу от 1 сентября 2020 года) о необходимости продолжения цифровизации уголовного процесса находится на особом контроле, заверили в надзорном ведомстве.

Напомним, с 1 января 2021 года в Казахстане внедряется трехзвенная модель уголовного процесса с четким разделением полномочий. Теперь представитель надзорного органа согласовывает ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права участников уголовного процесса.

Подобная модель правосудия применяется практически во всех странах. За уголовный процесс отвечают три звена - полиция, прокуратура и суд, их полномочия четко разграничены. Полиция выявляет преступления, устанавливает причастных лиц, собирает и закрепляет улики. Прокурор дает независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан, поддерживает обвинение в суде. В свою очередь суд рассматривает жалобы на действия органов и выносит окончательный вердикт по делу.