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Трехствольное ружье сдал в полицию житель Павлодарской области
5 Мая 2022 19:10

Трехствольное ружье сдал в полицию житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области идет кампания по приему от людей оружия, боеприпасов и взрывчатки. Одним из необычных видов сданного оружия оказалось трехствольное ружье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Житель Павлодара добровольно сдал охотничий карабин «ТОЗ-8М» калибра – 5,6 миллиметра. Сумма выплаты составила более 111 тысяч тенге. А житель Баянаульского района передал трехствольное охотничье ружье 16-го калибра. Предполагается, что он за это получит 66 780 тенге», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Всего в полицию поступило 30 заявлений от граждан, изъявивших желание о добровольной сдаче оружия. Сданы 21 единица гладкоствольного, девять единиц длинноствольного нарезного оружия и 3 260 патронов к нему.

«Все сданное оружие направлено на баллистическое исследование. Оружия сдано предположительно на сумму свыше 3 миллионов тенге», – отметил начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев.

Кампания проводится для обеспечения общественной безопасности и предупреждения преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.


Автор:
Корреспондент

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