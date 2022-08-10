10 Августа 2022 18:39

Трехструнную домбру подарили музею Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике – музее Абая «Жидебай - Борили» в Семее совместно с «Казахконцертом» прошел круглый стол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы отмечаем День Абая в нашем музее в первый раз в Абайской области с коллективом Казахконцерта. В этом году также 125-летие со дня рождения писателя, написавшего роман-эпопею «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Поэтому мы поговорим о наших двух великих земляках - Абае и Мухтаре. Работать будем в свободном формате. Каждый может выступить и задать вопросы. Здесь находятся директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Актоты Раимкулова, солисты Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев «, - сказала заместитель директора Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника – музея Абая «Жидебай - Борили» Мейрамгуль Кайрамбаева.

«В первую очередь поздравляю всех собравшихся с большим праздником - Днем Абая. Мы начинаем гастрольный сезон проекта «ЕЛ БІРЛІГІ – ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» с Семея - этого благословенного края , где родился великий поэт Абай, в рамках поручения Главы государства по культурному возрождению вновь созданных областей - Абайской, Жетысуской, Улытауской областей. Выражаем благодарность коллективу этого музея за сохранение экспонатов, связанных с Абаем», - отметила Актоты Раимкулова.

«С 10 августа по 15 августа состоятся концерты творческого коллектива в городах Семей, Курчатов, а также в селе Карауыл Абайского района, и в моногородах Риддер, Серебрянск, Алтай Восточно-Казахстанской области. Наши солисты и солисты театра «Астана Опера» Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев .

Я хочу вашему музею подарить особенную домбру - трехструнную, какая была у Абая», - подчеркнула Актоты Раимкулова и передала домбру Мейрамгуль Кайрамбаевой.

Азамат Желтыргузов и у роженец Семея Медет Чотабаев вместо слов поздравления исполнили «а капелла» песни Абая « «Айттым салем, Каламкас» и «Көзімнің қарасы».









Школьники начальных классов - участники Абаевских чтений продекламировали произведения Абая.

Сегодня в Семее также проходит форум земляков. На форум земляков, уроженцев бывшей Семипалатинской области и Семея приглашены знаковые представители бизнеса, которые достигли успеха в разных сферах, при этом сохранили любовь к родному городу и желание помочь в становлении новой области.

10 августа в Казахстане отмечается День Абая – великого казахского поэта, мыслителя. День Абая стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.