Трехсменные школы ликвидируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все школы в Казахстане будут вести обучение в одну или две смены к 2025 году в рамках Национального проекта «Качественное образование для всех «Bilimdi Ult». Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для сокращения дефицита перехода к одно-двусменным школам к 2025 году запланировано строительство 1000 школ. В результате ожидается ликвидация трехсменных и сокращение доли аварийных школ. К 2025 году будут модернизированы 5 тысяч школ в малых городах, районных центрах, селах», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Также одна из задач - обеспечение комфортных и безопасных условий в школах, обеспечение высокоскоростным интернетом, обновление школьной мебели, модернизация школьных библиотек и столовых, проведение капитального, комплексного ремонта.

«90% школ будут оснащены предметными кабинетами и 100% школ будут обеспечены системой безопасного доступа охраны и контроля», - проинформировал министр.

Асхат Аймагамбетов ранее рассказал, как до 2025 года будет разрабатываться Национальный проект «Качественное образование для всех «Bilimdi Ult», назвав основные задачи Национального проекта.