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Трехмесячный ребенок и его мать погибли в ДТП в Жамбылской области

5 Марта 2020 10:31
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Трехмесячный ребенок и его мать погибли в ДТП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трехмесячный ребенок и женщина погибли в ДТП в Жамбылской области. ДТП произошло в селе Сарыкемер Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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28-летний водитель машины марки BMW 728 совершил наезд на пешеходном переходе на 44-летнюю женщину и ее трехмесячного младенца. Мать скончалась на месте происшествия, ребенка доставили в ЦРБ Байзакского района.

К сожалению, позже девочка скончалась от полученных травм. В ходе осмотра места происшествия установлено, что дорога была без каких-либо дефектов. Заключение медицинского освидетельствования факт употребления водителем алкогольных и наркотических веществ не подтверждает.

Со слов задержанного, в машине между ним и женой возникла ссора, в результате которой водитель резко увеличил скорость. При объезде впереди движущейся машины он не справился с рулевым управлением и совершил наезд на пешеходов.

По факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Водитель полностью признал свою вину и водворен в ИВС УП города Тараза, машина отправлена на спецстоянку. По делу проводятся следственные мероприятия.


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Ключевые слова: Жамбылская область, ДТП, МВД РК,
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