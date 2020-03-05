Трехмесячный ребенок и его мать погибли в ДТП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трехмесячный ребенок и женщина погибли в ДТП в Жамбылской области. ДТП произошло в селе Сарыкемер Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28-летний водитель машины марки BMW 728 совершил наезд на пешеходном переходе на 44-летнюю женщину и ее трехмесячного младенца. Мать скончалась на месте происшествия, ребенка доставили в ЦРБ Байзакского района.

К сожалению, позже девочка скончалась от полученных травм. В ходе осмотра места происшествия установлено, что дорога была без каких-либо дефектов. Заключение медицинского освидетельствования факт употребления водителем алкогольных и наркотических веществ не подтверждает.

Со слов задержанного, в машине между ним и женой возникла ссора, в результате которой водитель резко увеличил скорость. При объезде впереди движущейся машины он не справился с рулевым управлением и совершил наезд на пешеходов.

По факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Водитель полностью признал свою вину и водворен в ИВС УП города Тараза, машина отправлена на спецстоянку. По делу проводятся следственные мероприятия.