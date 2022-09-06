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    13:38, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Трехмесячный объем бразильского тростникового сахара закупят заводы РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал дефицит сахара в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас 4 завода, которые могут производить 700 тыс. тонн сахара. Причем из сахарного тростника. Нам Казахстану нужно 530 тонн сахара. То есть мы можем даже его экспортировать. Но это достаточно проблемный вопрос, вокруг нас все производят сахар и его не продашь. Но мощностей сейчас хватает, чтобы обеспечить сахаром», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

    По его словам, население потребляет 230 тыс. тонн, аналогично потребляют производители соков и 80 тыс. тонн производители кондитерских изделий.

    «Что мы предложили? Мы встретились со всеми заводами, организуем работу, доведем на их счета средства, и они закупят трехмесячный объем бразильского тростникового сахара. Это значит, что весь год они будут обеспечены сырьем. При этом они гарантируют, что если это сделать, то цена на сахар не будет расти. То есть с завода сахар дороже 460 тенге не будет выходить, и мы будем достаточно производить на весь Казахстан», - добавил зампремьера.


    Теги:
    Правительство РК Сахар Серик Жумангарин Правительство
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