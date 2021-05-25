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    12:52, 25 Май 2021 | GMT +6

    Трехмесячного ребенка спасли полицейские из горящей квартиры в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трехмесячного ребенка и пожилого мужчину спасли полицейские при пожаре в многоэтажном доме в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

    В 18:40 инспекторы службы полка патрульной полиции ДП Нур-Султана старшие лейтенанты Ерсултан Сарыбаев и Нуржан Жантаев во время патрулирования по проспекту Женис заметили сильное задымление из квартиры на втором этаже.

    Полицейские вызвали пожарную бригаду, а сами, не теряя драгоценного времени, забежали в подъезд. Едкий дым уже охватил весь подъезд и успел распространиться по верхним этажам. Стражи порядка оперативно начали производить эвакуацию жильцов. В это время они услышали пронзительный крик женщины о помощи, который доносился с верхнего этажа. У нее задыхался трехмесячный ребенок. Полицейские, не раздумывая, бросились на помощь.

    Зайдя в охваченную дымом квартиру, Ерсултан Сарыбаев приблизил ребенка к открытому балкону, чтобы он мог вдохнуть свежего воздуха, а после, укутав в мокрое покрывало, вынес на улицу.

    Затем жители дома сказали, что в квартире на четвертом этаже находится 67-летний пожилой дедушка. Оперативно забежав в квартиру, полицейский на своей спине вынес мужчину на улицу.


    Благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудников полка патрульной полиции до приезда спасателей удалось предотвратить трагедию.

    «Если бы не сотрудники полиции, неизвестно чем бы все закончилось», - вспоминают жильцы.

    В разговоре с полицейскими, мама новорожденного ребенка и дочь спасенного дедушки выразили слова огромной благодарности в адрес начальника столичного Департамента полиции Ержана Саденова за спасение родных.

    Полицейские же, не раздумывая ответили: «Работа такая – помогать людям».

    Руководством Департамента полиции Нур-Султана были поощрены сотрудники полиции, оказавшие помощь в спасении людей.


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