Трехлетнюю девочку вернули в Казахстан из Турции

- Для успешного возвращения девочки была проведена колоссальная работа. Все компетентные органы были привлечены к процессу, через дипломатические каналы направлены соответствующие письма, а также проведены многочисленные встречи и переговоры. Это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе всех вовлеченных сторон. Каждый ребенок, являющийся гражданином Республики Казахстан, не останется без защиты. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дети могли расти и развиваться в безопасной и любящей обстановке в своей родной стране. Благодарим все вовлеченные стороны за их поддержку и сотрудничество в этом важном деле, - сказала председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.