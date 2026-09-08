Трехлетнюю девочку спасли из окна седьмого этажа в Астане

В Астане спасатели эвакуировали трехлетнюю девочку, оказавшуюся в окне квартиры на седьмом этаже, передает Kazinform со ссылкой на ДЧС.

Инцидент произошел сегодня в районе Нұра в жилом комплексе, расположенном по проспекту Туран. Спасатели с помощью автолестницы поднялись к окну и эвакуировали ребенка.

Девочку 2021 года рождения передали родителям. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, в Астане за три года почти втрое выросло число падений детей из окон.