Трехлетнюю девочку спасли из окна седьмого этажа в Астане
В Астане спасатели эвакуировали трехлетнюю девочку, оказавшуюся в окне квартиры на седьмом этаже, передает Kazinform со ссылкой на ДЧС.
Инцидент произошел сегодня в районе Нұра в жилом комплексе, расположенном по проспекту Туран. Спасатели с помощью автолестницы поднялись к окну и эвакуировали ребенка.
Девочку 2021 года рождения передали родителям. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Как сообщалось ранее, в Астане за три года почти втрое выросло число падений детей из окон.