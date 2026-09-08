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    Трехлетнюю девочку спасли из окна седьмого этажа в Астане

    В Астане спасатели эвакуировали трехлетнюю девочку, оказавшуюся в окне квартиры на седьмом этаже, передает Kazinform со ссылкой на ДЧС.

    Трехлетнюю девочку спасли из окна седьмого этажа в Астане
    Кадр из видео

    Инцидент произошел сегодня в районе Нұра в жилом комплексе, расположенном по проспекту Туран. Спасатели с помощью автолестницы поднялись к окну и эвакуировали ребенка.

    Девочку 2021 года рождения передали родителям. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

    Как сообщалось ранее, в Астане за три года почти втрое выросло число падений детей из окон.

    МЧС Спасение Происшествия, ЧС Астана Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор