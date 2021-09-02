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Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске

2 Сентября 2021 15:15
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Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские собирают материал в отношении матери трехлетней девочки, найденной в подъезде жилого дома в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, на пульт 102 позвонили жильцы дома, в подъезде которого находился ребенок. Полицейские доставили девочку в детскую областную больницу.

Выяснилось, что жительница Кызылжарского района оставила дочь в Петропавловске у подруги, из квартиры которой девочка ушла самостоятельно. Стражи порядка собирают материал, который будет вынесен на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Всего с начала года полицейские передали на рассмотрение комиссии 55 материалов.

«За семь месяцев в городе произошло 13 преступлений, совершённых подростками, и 25 — в отношении них. Условия для подобных фактов возникают при отсутствии контроля со стороны взрослых за свободным временем несовершеннолетних. В единичных случаях речь идёт о регулярных противоправных действиях. В нынешнем году приняты решения по направлению в специальные образовательные учреждения трёх «трудных» подростков, за плечами которых — неоднократные уходы из дома, кражи, хулиганства», - сообщила начальник отделения ювенальной полиции Петропавловска Эльмира Абушева.

С начала года за нахождение детей ночью без законных представителей вне дома и в развлекательных заведениях к административной ответственности привлечены 466 родителей. Ещё 48 человек понесли ответственность за употребление подростками спиртного. За невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей привлечено 111 человек. 10 владельцев увеселительных заведений понесли наказание, поскольку допустили нахождение в них подростков в ночное время.

Напомним, недавно четырехлетняя девочка потерялась возле детского сада. Неравнодушные горожане сообщили о найденном ребенке в полицию.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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