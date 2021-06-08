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    14:56, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Трехлетнюю девочку без одежды нашли на улице в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трехлетнюю девочку нашли на улице в Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ.

    По информации департамента полиции города, инцидент произошел 8 июня. Фото ребенка распространилась в социальных сетях. Девочка была в одном памперсе.

    Вызов в управление полиции Турксибского района поступил от местных жителей, которые сообщили о том что по ул. Палладина, не доезжая уг. пр. Сейфуллина, найдена девочка, предположительно трех лет. Ребенок, со слов звонивших, находился без сопровождения взрослых.

    «Сразу же была установлена личность ребенка и ее матери, которая, как выяснилось при разбирательстве, находилась на работе. Женщина рассказала, что дочь оставила дома со старшим сыном, 10 лет. Когда мальчик спал, малышка самостоятельно вышла на улицу и потерялась. С 27-летней матерью ребенка проведена профилактическая беседа о недопустимости впредь подобных фактов. Семья проверена по месту жительства», - рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района полковник полиции Еркин Амантаев.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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