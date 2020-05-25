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Трёхлетняя девочка заболела коронавирусом в Атырауской области

25 Мая 2020 11:40
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Трёхлетняя девочка заболела коронавирусом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Трёхлетняя девочка заразилась COVID-19 в Атырауской области. Ребёнок ранее контактировал с носителем КВИ - жителем Исатайского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 12 новых случаев заражения Covid-19. В числе заболевших 9 рабочих с Тенгизского месторождения. Инфекция у них была выявлена при прохождении обязательного скрининга.

«Еще трое заболевших - это трёхлетняя девочка из Исатайского района, 24-летняя жительница Атырау, а также 53-летний житель города Кульсары», - сообщили в штабе.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритму проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются.

Всего заболевших коронавирусом в регионе 891 человек. Число выздоровевших - 226.


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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Виктор Сутягин

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