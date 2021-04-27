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Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Шымкенте

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Апреля 2021, 11:04
Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

«26.04.2021 года в 17:50 из окна 2-го этажа многоэтажного жилого дома по ул. Хлопзавода аль-Фарабийского района города Шымкента выпала девочка 2018 года рождения. Ребенок остался без присмотра родителей. В настоящее время госпитализирована в реанимационное отделение Шымкентской городской детской больницы в микрорайоне Нурсат. Проходит лечение с диагнозом «переломы черепа умеренной степени тяжести», - сообщили в ДЧС Шымкента.


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