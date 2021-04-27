ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

«26.04.2021 года в 17:50 из окна 2-го этажа многоэтажного жилого дома по ул. Хлопзавода аль-Фарабийского района города Шымкента выпала девочка 2018 года рождения. Ребенок остался без присмотра родителей. В настоящее время госпитализирована в реанимационное отделение Шымкентской городской детской больницы в микрорайоне Нурсат. Проходит лечение с диагнозом «переломы черепа умеренной степени тяжести», - сообщили в ДЧС Шымкента.