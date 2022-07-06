6 Июля 2022 16:59

Трехлетняя девочка выпала из окна 13-го этажа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Несчастный случай произошел вчера в Нур-Султане: трехлетняя девочка выпала из окна 13 этажа. Ребенок скончался на месте от полученных травм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 21:57 часов из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, выпала 3-летняя девочка на козырек магазина. От полученных травм ребенок скончался на месте. В момент трагедии в доме находилась мама», - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Полицейские Нур-Султана обратились к родителям. Они просят не держать окна открытыми, если дома ребенок. Даже одна секунда, на которую отвлекаются родители, может стать роковой в жизни ребенка. В департаменте предупредили не рассчитывать на москитные сетки. Дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Для защиты детей от выпадения из окон рекомендуется установить на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно. Также следует отодвинуть всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

«Большая часть несчастных случаев происходит с детьми из-за невнимательного отношения родителей к безопасности детей. Когда ребенок исчезает из поля зрения взрослых и остается один с открытым окном, риск падения очень велик», - добавили в пресс-службе.