Трехлетняя девочка умерла от побоев: матери вынесли приговор в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске суд вынес приговор 22-летней матери, которая истязала свою трехлетнюю дочь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

«По совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначить Голешовой наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности. Срок отбывания наказания исчисляется с 20 января 2021 года», - зачитала приговор судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алия Жумабаева.

Напомним, 22-летнюю Екатерину Голешову обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса: истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощности состоянии, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощности состоянии, в отношении заведомо несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В феврале трехлетняя девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Ребенок попал в больницу с серьезными травмами.

Потерпевшим признан приемный отец девочки. В приемной семье малышка проживала до того, как биологическая мать Екатерина Голешова решила ее забрать. Ребенка передали ей в конце декабря 2020 года.

17 января 2021 года девочка поступила в больницу в бессознательном состоянии. Из обвинительного акта следует, что Голешова неоднократно жестоко обращалась с ребенком. Описание травм девочки занимает почти страницу. Вину подсудимая не отрицала.







