+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 14 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трехлетний ребенок застрял в массажной кушетке в Семее

25 Мая 2020 01:35
Поделиться:
Трехлетний ребенок застрял в массажной кушетке в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семее спасатели помогли освободить 3-летнего ребенка, который застрял в кушетке для массажа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что 24 мая в 17 часов 38 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что малолетний ребенок застрял в кушетке для массажа. На место вызова отправились четыре спасателя дежурного отделения четвертой смены СПЧ-2.

«По прибытию было принято решение с помощью слесарного инструмента сломать кушетку и извлечь ребенка, 2017 года рождения», - пояснили в управлении по ЧС.

В ведомстве отметили, что благодаря умелым действиям спасателей ребенок не пострадал.

Фото: управление по чрезвычайным ситуациям города Семея


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив