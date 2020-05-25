Трехлетний ребенок застрял в массажной кушетке в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семее спасатели помогли освободить 3-летнего ребенка, который застрял в кушетке для массажа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что 24 мая в 17 часов 38 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что малолетний ребенок застрял в кушетке для массажа. На место вызова отправились четыре спасателя дежурного отделения четвертой смены СПЧ-2.

«По прибытию было принято решение с помощью слесарного инструмента сломать кушетку и извлечь ребенка, 2017 года рождения», - пояснили в управлении по ЧС.

В ведомстве отметили, что благодаря умелым действиям спасателей ребенок не пострадал.

Фото: управление по чрезвычайным ситуациям города Семея