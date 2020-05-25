-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:35
-
Трехлетний ребенок застрял в массажной кушетке в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семее спасатели помогли освободить 3-летнего ребенка, который застрял в кушетке для массажа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
В УЧС сообщили, что 24 мая в 17 часов 38 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что малолетний ребенок застрял в кушетке для массажа. На место вызова отправились четыре спасателя дежурного отделения четвертой смены СПЧ-2.
«По прибытию было принято решение с помощью слесарного инструмента сломать кушетку и извлечь ребенка, 2017 года рождения», - пояснили в управлении по ЧС.
В ведомстве отметили, что благодаря умелым действиям спасателей ребенок не пострадал.
Фото: управление по чрезвычайным ситуациям города Семея
- Более десятка подростков, рискуя жизнями, купались в бурном и холодном Урале
- На какие уловки мошенников попадаются жители СКО
- Количество полицейских на блокпостах увеличили в два раза в Алматы
- На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка
- Пьяный водитель управлял грузовиком в Акмолинской области
- На Иссык-Куле зарегистрировано землетрясение силой 4,5 балла
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана