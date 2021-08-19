Трехлетний ребенок застрял между оконными рамами в ВКО

ГЛУБОКОЕ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области полицейский вытащил ребенка, застрявшего между оконными рамами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

В отдел полиции Глубоковского района поступил звонок от жителей поселка Глубокое, которые сообщили о том, что 28-летняя жительница районного центра не занимается воспитанием своих малотетних детей и часто оставляет их без присмотра.

«Сразу же приняв сигнал, инспекторы по делам несовершеннолетних выехали по указаному адресу. Картина происходящего их повергла в ужас - безответственные родители, находясь в пьяном угаре, умиротворенно спали, пока их трехлетний сын нуждался в помощи, застряв между оконных рам», - рассказали в полиции.

Как выяснилось, между стеклами застрял котенок и малыш решил его достать. Он залез в пространство между рамами и, достав домашнего питомца, сам оказался в ловушке. В таком состояний мальчик пробыл около часа, все это время просил о помощи, но его четырехлетний старший брат не смог достучаться до мамы и папы.

«Мать уже несколько лет стоит на учете как родитель, не занимающийся воспитанием несовершеннолетних детей, а вся семья числится в списках неблагополучных семей. После случившегося инцидента инспекторы по делам несовершеннолетних собрали материалы и принимают меры к лишению родительских прав», - сообщает пресс-служба депортамента.

Мальчики помещены в Центр адаптации несовершеннолетних Усть-Каменогорска и в настоящее время находятся в безопасности, добавили в ведомстве.