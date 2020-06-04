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Трехлетний ребенок выпал из окна в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе из окна 4-го этажа выпал трехлетний ребенок, его госпитализировали в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.
3 июня текущего года в 20-20 часов по адресу г. Тараз, ул. Сатпаева, дом №26, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности, из окна 4- го этажа выпал ребенок 2017 г.р. и был госпитализирован в больницу.
На место происшествия выезжали сотрудники департамента по ЧС Жамбылской области и местной полицейской службы .
«Несмотря на проводимые сотрудниками органов гражданской защиты области профилактические мероприятия по предупреждению случаев выпадения из окон детей, аналогичные случаи участились. Напомним, что за текущий год это уже 4 подобный случай. Департамент по ЧС области, в свою очередь ,обращает внимание на необходимость со стороны взрослых обеспечения безопасности детей и не оставлять их без присмотра», - говорится в сообщении ДЧС.
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