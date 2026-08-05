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    Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб в Шымкенте

    В микрорайоне Нурсат Каратауского района Шымкента трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа многоэтажного дома. От полученных травм он скончался на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Окно терезе
    Фото: Kazinform

    По информации городского департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла из-за того, что ребенок 2023 года рождения ненадолго остался без присмотра взрослых.

    В ДЧС отметили, что с начала 2026 года в Шымкенте зарегистрировано уже девять случаев падения детей из окон. В результате происшествий четверо детей погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

    Спасатели в очередной раз обращаются к родителям и законным представителям с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время и соблюдать базовые меры безопасности в квартирах.

    Ранее родителям пошагово объяснили, как защитить ребенка от выпадения из окон.

     

    Регионы Казахстана Дети Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор