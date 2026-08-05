Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб в Шымкенте

В микрорайоне Нурсат Каратауского района Шымкента трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа многоэтажного дома. От полученных травм он скончался на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации городского департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла из-за того, что ребенок 2023 года рождения ненадолго остался без присмотра взрослых.

В ДЧС отметили, что с начала 2026 года в Шымкенте зарегистрировано уже девять случаев падения детей из окон. В результате происшествий четверо детей погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Спасатели в очередной раз обращаются к родителям и законным представителям с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время и соблюдать базовые меры безопасности в квартирах.

Ранее родителям пошагово объяснили, как защитить ребенка от выпадения из окон.