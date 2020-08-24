Трехлетний ребенок погиб в аварии в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла трехлетняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, трагедия произошла в минувшие выходные в Есильском районе, вблизи села Каратал. 21-летний водитель «Nissan Largo» не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась в кювет. В салоне находились его супруга и трёхлетняя дочь. Пассажиров доставили в центральную районную больницу. Из-за полученных травм ребёнок скончался.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Автомобиль водворили на спецстоянку.

Первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев заверил, что все обстоятельства аварии тщательно расследуют.