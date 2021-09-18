Трехлетний ребенок бродил по улицам Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Семея из-за пристрастия к алкоголю, может лишится ребенка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе территории ВКО с 13 по 19 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

В ходе ОПМ участковый инспекторами по делам несовершеннолетних управления полиции Семея был выявлен факт бродяжничества малолетнего ребенка.

«Бродил по улице без присмотра трехлетний ребенок. Прибывшие полицейские застали дома выпившую родительницу и ее сожителя. 33-летняя мать была доставлена на освидетельствование в медвытрезвитель, а ребенок был помещен в Дом ребёнка. Женщину поставили на профилактический учет, а также в отношении матери собран материал на комиссию по делам несовершеннолетних», — пояснили в полиции.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий инспекторами Центрального отдела полиции задержаны двое несовершеннолетних (17 лет), которые распивали спиртные напитки. Были составлены административные протоколы по ст. 440 ч.2 КРК об АП. Установлено, что оба учатся в одном из колледжей города. С несовершеннолетними была проведены беседы воспитательного характера о недопущении с их стороны правонарушений и преступлений.

Всего сотрудниками ювенальной полиции выявлено 35 несовершеннолетних, которые поставлены на учет ОВД по различным категориям учета и 39 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей.

«За четыре дня ОПМ в ОВД всего 381 несовершеннолетний за совершение административных правонарушений. За безнадзорность и беспризорность в центры адаптации несовершеннолетних помещено 39 детей», — рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП ВКО Андрей Ларионов.