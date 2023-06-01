Трехлетний малыш погиб в результате ножевых ранений в Сиднее

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Трехлетний малыш погиб в результате ножевых ранений в городе Сиднее, Австралия. По словам полиции, мать мальчика умерла несколько лет назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

Тело малыша обнаружили в квартире в районе Ривервуд, на юго-западе Сиднея, рядом с его отцом. У мужчины тоже были ножевые ранения, которые, возможно, он нанес себе сам.

Службы экстренной помощи были вызваны к месту происшествия в 16:00 в среду.

В полиции считают, что мужчина предположительно зарезал своего сына, прежде чем нанести увечье себе.

Врачи провели ему экстренную операцию. На данный момент мужчина в стабильном состоянии находится под охраной полиции.

По данным полиции, мать маленького мальчика умерла несколько лет назад, а трехлетний ребенок, как полагают, жил со своим отцом.

Детективы будут расследовать нападение на ребенка как инцидент, связанный с домашним насилием.