Трехлетний мальчик упал в септик в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В городе Уральске 3-летний мальчик упал в септик, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 15 мая в городе Уральске, по улице Вольной, 4. В 21:00 часов поступило сообщение о том, что ребенок 2018 года рождения, оставшись без присмотра родителей, упал в открытый септик со сточными водами глубиной 3 метра.

Вытащить ребенка из септика помогли соседи.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «механическая асфиксия» из-за попадания жидкости в дыхательные пути.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.