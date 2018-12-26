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Трехлетний бюджет утвержден в Жаркаинском районе Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На внеочередной сессии Жаркаинского раймаслихата депутатами утвержден бюджет района на предстоящие три года. 52,6 % бюджета на 2019 год занимают расходы на образование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
Особый акцент при формировании бюджета был сделан на бесперебойное обеспечение энерго-, тепло- и водоснабжения, содержание жилого фонда, освещение и благоустройство, на оказание содействия в занятости населения, реализацию мер социальной поддержки уязвимых слоев граждан. Ключевыми вопросами остаются создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы в хозяйствах, создание благоприятных условий для населения.
В предстоящем году перед районом стоит задача на высоком уровне отметить 100-летие основателя района АкпанаУкубаева. В связи с этим в своем выступлении на сессии аким района Мурат Балпанпризвал депутатов маслихата и акимат района принять самое активное участие во всех мероприятиях и в реализации проектов. В своем выступлении глава региона отметил, что особая ответственность лежит по части реализации проектов, которые профинансированы из вышестоящих бюджетов.
«Это реконструкция систем водоснабжения села Бирсуат, реконструкция 75-квартирного дома в микрорайоне Молодежном и благоустройство города Державинска. Одним из перспективных планов остается улучшение транспортной инфраструктуры, в том числе модернизация городских дорог. На предстоящий год из областного бюджета выделено 35 млн.тенге на ремонт уличных дорог города. Наряду с этим продолжится средний ремонт республиканской трассы Жезказган - Петропавловск», - рассказали в ведомстве.
Третьим ключевым аспектом является решение проблем в социальной сфере. Как сказал аким Жаркаинского района, в здравоохранении следует сделать акцент на профилактике и предупреждении заболеваний, повысить качество первичной медицинской помощи и поликлинических услуг.
«Сегодня район в определенной мере испытывает нехватку квалифицированных медицинских кадров. В связи с чем была отмечена необходимость рассмотрения возможности расширения социальных пакетов из местного бюджета для работников здравоохранения. Основным вопросом в бюджете остается укрепление материально-технической базы детских садов и школ - это приобретение 2 мультимедийных кабинетов и 10 комплектов мультимедийного оборудования, 3 котельных оборудований и моноблоков для учителей. В трехлетнем бюджете предусмотрены финансовые средства на разработку проектно-сметных документаций и государственную экспертизу по капитальным ремонтам организаций образования», - добавили в ведомстве.
Наряду с финансированием запланированных проектов из государственного бюджета в районе продолжится практика применения механизмов государственно-частного партнерства, других средств, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, привлечение к участию местного бизнес-сообщества. Представители бизнес-структур района проявляют инициативу, принимают активное участие в ремонте дорог, благоустройстве населенных пунктов. Примеров проявления истинного патриотизма в районе не мало.
В завершение сессии аким района Мурат Балпан в торжественной обстановке вручил удостоверение и нагрудной знак «Почетного гражданина Жаркаинского района» секретарю районного маслихата Улболсын Ахметовой. Также руководитель района за активную гражданскую позицию, широкомасштабную благотворительную деятельность в различных направлениях вручил депутату Акмолинского областного маслихата Виталию Камышанскому ежегодную премию «Жомарт жүрек - Доброе сердце».
«Согласно принятому депутатами района бюджету на 2019 год, наибольший удельный вес в его структуре занимают расходы на образование - 52,6%, культуру, спорт, туризм и информационное пространство - 5,2%, социальную помощь и социальное обеспечение - 3,6%, жилищно-коммунальное хозяйство - 13,2%», - резюмировали в РСК.
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