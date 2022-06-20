Трехлетний бюджет сразу не очень хорошо себя показал – Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Счетного комитета Наталья Годунова прокомментировала свое предложение касательно перехода на однолетнее планирование бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не первая поднимаю этот вопрос. Во-первых, его надо обсудить с администратором бюджетных программ, министерствами, местными исполнительными органами, с экспертным сообществом. Трехлетний бюджет сразу не очень хорошо себя показал. А сейчас, в условиях, когда очень сильна изменчивость условий, в которых мы работаем, они практически являются формальными. При этом, все администраторы и в регионах, и в центральных госорганах тратят очень много времени на то, чтобы детально по проектам расписать бюджет второго и третьего годов», - сказала Наталья Годунова в кулуарах Мажилиса, после совместного заседания палат Парламента.

При этом, спикер не исключила, что переход на однолетний бюджет может стать временной мерой.

«Что касается реконструкции, строительства, Миннацэкономики и Минфин не принимают документы, если нет ПСД. То есть, разрабатывается ПСД, проводится экспертиза на второй и третий год. Попадут ли эти объекты в сегодняшних условиях дефицита финансовых ресурсов – это большой вопрос. Я предлагаю экспертному сообществу обсудить этот вопрос и вернуться к однолетнему бюджету. Это высвободит большие человеческие ресурсы и время; это позволит более детально работать над качеством и эффективностью расходов. Возможно, это будет временная мера, и когда ситуация стабилизируется, можно будет вернуться к трехлетнему бюджету», - добавила Н. Годунова.

Ранее глава Счетного комитета предложила вернуться к однолетнему планированию бюджета.

«Всем очевидно, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. Затрачивается очень много времени, чтобы его сформировать. В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем. При очередном планировании уже на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут вообще выпасть из нового бюджета, как следствие появляются незавершенные объекты, не обеспеченные финансированием. На наш взгляд настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на 1 год», – отметила спикер.