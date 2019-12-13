Трехлетний бюджет области утвердили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Трехлетний бюджет области утвердили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прошла очередная и заключительная в этом году сессия Атырауского областного маслихата. На сессии депутаты одобрили трехгодичный бюджет региона.

По информации руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Айдара Нуралиева, в следующем году бюджет области составит 382,5 млрд тенге, в 2021 году – 398,8 млрд тенге, в 2022 году увеличится до 416,1 млрд тенге.

Депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за трехлетний бюджет региона.

Фото:m.realnoevremya.ru