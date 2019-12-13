Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:53
-
-
-
Трехлетний бюджет области утвердили в Атырау
13 Декабря 2019 12:11
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Трехлетний бюджет области утвердили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеНа что потратят бюджет Карагандинской области в ближайшие три года В Павлодарской области утвердили трехлетний бюджет на 2020-2022 годы Трехлетний бюджет Шымкента утвержден с акцентом на развитие окраин
Прошла очередная и заключительная в этом году сессия Атырауского областного маслихата. На сессии депутаты одобрили трехгодичный бюджет региона.
По информации руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Айдара Нуралиева, в следующем году бюджет области составит 382,5 млрд тенге, в 2021 году – 398,8 млрд тенге, в 2022 году увеличится до 416,1 млрд тенге.
Депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за трехлетний бюджет региона.
Фото:m.realnoevremya.ru
Ключевые слова: Атырауская область, Акимат, Экономика,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Экспорт и внутренний рынок должны помочь Казахстану в борьбе с новыми вызовами – Глава государства
- Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи третьей пятилетки индустриализации
- Количество внедривших цифровизацию предприятий надо довести до 200 – Президент
- Каждый второй проданный автомобиль выпущен на отечественных предприятиях – Президент РК
- Казахстанская продукция поставляется в более чем 120 стран – Президент
- Церемония награждения лауреатов премии «Алтын сапа» с участием Президента стартовала в столице
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047