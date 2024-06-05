РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:55, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Трехлетний Адай изучил государственные символы в детсаду Мангистау

    Мальчик афроамериканец ознакомился с государственными символами в Мангистау
    Фото: РСК

    В День государственных символов в детском саду «Айболат» села Тенге прошло праздничное мероприятие. Целью мероприятия было ознакомление детей с государственными символами и привитие любви к ним. Особое внимание привлек патриотизм малыша по имени Адай, передает корреспондент агентства Kazinform.            

    Вместе с другими детьми он с энтузиазмом пел гимн Казахстана и изучал Государственный флаг.

    Стоит отметить, что в 2021 году, в период пандемии коронавируса, в родильном доме города Жанаозен родился афроамериканский ребенок, которого назвали Адай. Сегодня 3-летний Адай воспитывается в младшей группе детского сада «Айболат» села Тенге. Его отец Фрайдей Адере и мать Мерси Адере преподают на курсах английского языка.

    Теги:
    Детсады Африка Дети Госсимволы РК Видео День госсимволов РК Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!