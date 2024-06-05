Трехлетний Адай изучил государственные символы в детсаду Мангистау

В День государственных символов в детском саду «Айболат» села Тенге прошло праздничное мероприятие. Целью мероприятия было ознакомление детей с государственными символами и привитие любви к ним. Особое внимание привлек патриотизм малыша по имени Адай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вместе с другими детьми он с энтузиазмом пел гимн Казахстана и изучал Государственный флаг.

Стоит отметить, что в 2021 году, в период пандемии коронавируса, в родильном доме города Жанаозен родился афроамериканский ребенок, которого назвали Адай. Сегодня 3-летний Адай воспитывается в младшей группе детского сада «Айболат» села Тенге. Его отец Фрайдей Адере и мать Мерси Адере преподают на курсах английского языка.