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вчера 23:08
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Трехкратный чемпион Азии из Казахстана вышел в финал «малого чемпионата мира» по боксу
СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел полуфинальный бой на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
За выход в финал в весовой категории до 86 килограммов Тогамбай сразился с россиянином Вадимом Щеблыкиным. Итогом этого боя стала победа Тогамбая единогласным решением судей — 5:0.
Таким образом, Сагындык Тогамбай вышел в финал турнира и будет биться за «золото». Добавим, что казахстанец является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи. Что касается «Странджи», то в полуфинале мужская сборная Казахстана изначально была представлена девятью боксерами: Санжар Ташкенбай (48 кг), Дамир Абдикадыр, Тимур Кабдешов (оба — 51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Абзал Серик (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Абзал Куттыбеков (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).
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