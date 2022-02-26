Трехкратный чемпион Азии из Казахстана вышел в финал «малого чемпионата мира» по боксу

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел полуфинальный бой на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в финал в весовой категории до 86 килограммов Тогамбай сразился с россиянином Вадимом Щеблыкиным. Итогом этого боя стала победа Тогамбая единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Сагындык Тогамбай вышел в финал турнира и будет биться за «золото». Добавим, что казахстанец является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи. Что касается «Странджи», то в полуфинале мужская сборная Казахстана изначально была представлена девятью боксерами: Санжар Ташкенбай (48 кг), Дамир Абдикадыр, Тимур Кабдешов (оба — 51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Абзал Серик (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Абзал Куттыбеков (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).





