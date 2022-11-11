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    20:10, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Трехкратный чемпион Азии из Казахстана остался без финала ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории до 86 килограммов Тогамбай встретился с иорданцем Одаи Риядом Адеальхиндави и проиграл ему единогласным решением судей. Таким образом, Сагындык Тогамбай не смог стать финалистом континентального первенства и закончил выступление на турнире с «бронзой».

    В своем единственном бою на ЧА-2022 Тогамбай в четвертьфинале победил таджикистанского боксера Навруза Джафоева. Что касается достижений казахстанца в любителях, то он является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи и финалистом молодежного чемпионата мира.


    Фото: sports.kz

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