Трехкратный чемпион Азии из Казахстана остался без финала ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 86 килограммов Тогамбай встретился с иорданцем Одаи Риядом Адеальхиндави и проиграл ему единогласным решением судей. Таким образом, Сагындык Тогамбай не смог стать финалистом континентального первенства и закончил выступление на турнире с «бронзой».

В своем единственном бою на ЧА-2022 Тогамбай в четвертьфинале победил таджикистанского боксера Навруза Джафоева. Что касается достижений казахстанца в любителях, то он является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи и финалистом молодежного чемпионата мира.

Фото: sports.kz