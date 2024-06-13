Трехкратный рост бытового насилия объяснили в Генпрокуратуре РК

За пять месяцев текущего года количество правонарушений в семейно-бытовой сфере увеличилось в 3 раза, с 16 172 до 43 812. Таковы данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, передает агентство Kazinform.

При этом число фактов причинения легкого вреда здоровью составило 4 305 (2 709), а побоев – 7 413 (2 288).

- Внушительному росту таких правонарушений способствовали изменения в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым с 1 июля 2023 года не требуется письменное заявление лица, пострадавшего от семейно-бытового насилия, - пояснили в ведомстве.

В этом году законодателем усилена ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью, и с 15 июня т.г. они переходят в категорию уголовных правонарушений. Это очередной индикатор нулевой терпимости к насилию со стороны государства.

В рамках исполнения поручения Главы государства Министерство внутренних дел уже приступило к разработке концептуально нового единого Закона о профилактике правонарушений.

В едином законе о профилатике правонарушений планируется:

Объединение пяти однородных законов, которые содержат нормы о профилактике («О профилактике правонарушений» от 2010 года, «О профилактике бытового насилия» от 2009 года, «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 2004 года, «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 1996 года, «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» от 2004 года).

Будет определен уполномоченный государственный орган в сфере профилактики правонарушений, расширен перечень субъектов профилактики и их компетенция, разграничена зона ответственности.

Также планируется пересмотреть перечень лиц, подлежащих профилактическому воздействию, механизмы координации, а также инструменты индивидуальной профилактики. Генеральная прокуратура предлагает включить в этот перечень правонарушителей, которые неоднократно совершают однородные административные правонарушения, тем самым демонстрируя правовой нигилизм и свое отношение к обществу и нравственным общечеловеческим ценностям.

Ожидается, что в результате принятия данного закона система профилактики сместит фокус внимания на раннюю превенцию. Кроме того, население, государственные органы и различные организации будут вовлечены к вопросам профилактики правонарушений.