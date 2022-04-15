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Трёхкомнатный дом подарили малообеспеченной семье в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
15 Апреля 2022, 00:53
Трёхкомнатный дом подарили малообеспеченной семье в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд «Елге көмек» подарил трёхкомнатный дом семье Туяковых, где отец и сын имеют инвалидность, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В семье Туяковых недавно случилось несчастье. Старший сын попал в аварию и ему ампутировали часть стоп. Глава семейства также на протяжении долгих лет вынужден передвигаться в инвалидном кресле. У него отсутствуют нижние конечности. Всю жизнь семья скиталась по съёмным квартирам. На аренду уходило почти всё пособие по инвалидности.

Нелёгкая судьба Туяковых не оставила равнодушными волонтёров. За считаные дни благотворительный фонд «Елге көмек» собрал для семьи средства и купил трёхкомнатный дом в Сортировке.

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«Мы очень рады, не ожидали такого подарка. Я не работаю, так как ухаживаю за мужем. Сыну теперь тоже нужна помощь. Жили на пособие, платили аренду, коммуналку. Теперь переедем в свой дом. Правда, там ещё нужно расширить дверные проёмы, убрать пороги. Планируем переехать в конце мая», – рассказала Зурила Сапарова.

Благотворительный фонд «Елге көмек» на сегодняшний день подарил жильё уже 28 казахстанским семьям.

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Карагандинская область   Благотворительность   Жилье   Регионы   Общество   Волонтёрство   Караганда  
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