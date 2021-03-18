Трехкилограммовый бауырсак приготовили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Осужденные и сотрудники учреждения АК-159/20 ДУИС по Карагандинской области приготовили самый большой бауырсак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В преддверии празднования Наурыза осужденные обратились к администрации учреждения АК-159/20 с предложением приготовить самое большое казахское национальное угощение бауырсак. Руководство и личный состав поддержали идею осужденных, предоставив для приготовления все необходимые ингредиенты.

«На замес теста для мегабауырсака ушло 8 килограмм муки, 80 грамм дрожжей, 10 литров подсолнечного масла, соль и вода», – рассказала осужденная учреждения АК-159/20 Айгерим Айткулова.

Традиционное казахское угощение бауырсак готовится в казане на масле, при этом получается воздушным. Приготовление столь огромного угощения доставило немало хлопот. Тесто, помещенное в раскаленное масло, успевало обжариться только снаружи, при этом оставаясь сырым изнутри. После четырех неудачных проб, пришлось прибегнуть к небольшой хитрости. Раскатанное небольшим слоем тесто натянули на металлическую емкость и поливали раскаленным маслом.

Как подобает традиционному угощению, полученный мегабауырсак получился обжаренным со всех сторон и воздушным внутри. Его диаметр составил 120 сантиметров, а вес чуть больше трех килограмм.

«Приготовление национального угощения позволило осужденным почувствовать домашнюю атмосферу и приближение весеннего праздника Наурыз», – сообщила начальник воспитательного отдела Алтынгуль Мизамбековна.

Приготовленный мегабауырсак оказался съедобным, и по окончанию мероприятия любой желающий мог угоститься, отломив от него кусочек.



