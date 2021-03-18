+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.44 EUR 498.32
RUB 5.73 CNY 64.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трехкилограммовый бауырсак приготовили в Карагандинской области

18 Марта 2021 11:11
Поделиться:
Трехкилограммовый бауырсак приготовили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Осужденные и сотрудники учреждения АК-159/20 ДУИС по Карагандинской области приготовили самый большой бауырсак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Договор с Болгарией о передаче осужденных лиц приняли в Сенате
Как взыскивают платежи в фонд компенсации потерпевшим в СКО Наурыз или Ұлыстың ұлы күні? На Наурыз жители Семея будут кататься на горке?

В преддверии празднования Наурыза осужденные обратились к администрации учреждения АК-159/20 с предложением приготовить самое большое казахское национальное угощение бауырсак. Руководство и личный состав поддержали идею осужденных, предоставив для приготовления все необходимые ингредиенты.

«На замес теста для мегабауырсака ушло 8 килограмм муки, 80 грамм дрожжей, 10 литров подсолнечного масла, соль и вода», – рассказала осужденная учреждения АК-159/20 Айгерим Айткулова.

Традиционное казахское угощение бауырсак готовится в казане на масле, при этом получается воздушным. Приготовление столь огромного угощения доставило немало хлопот. Тесто, помещенное в раскаленное масло, успевало обжариться только снаружи, при этом оставаясь сырым изнутри. После четырех неудачных проб, пришлось прибегнуть к небольшой хитрости. Раскатанное небольшим слоем тесто натянули на металлическую емкость и поливали раскаленным маслом.

Как подобает традиционному угощению, полученный мегабауырсак получился обжаренным со всех сторон и воздушным внутри. Его диаметр составил 120 сантиметров, а вес чуть больше трех килограмм.

«Приготовление национального угощения позволило осужденным почувствовать домашнюю атмосферу и приближение весеннего праздника Наурыз», – сообщила начальник воспитательного отдела Алтынгуль Мизамбековна.

Приготовленный мегабауырсак оказался съедобным, и по окончанию мероприятия любой желающий мог угоститься, отломив от него кусочек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Пенитенциарная система   #Наурыз  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив