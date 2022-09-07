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Трех закладчиков наркотиков задержали в Актобе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Сентября 2022, 22:00
Трех закладчиков наркотиков задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции был задержан 20–летний местный житель, который добровольно выдал 3 изолированных свертка с содержимым веществом растительного происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще двое жителей города, которые занимались распространением наркотических средств. Всего изъято более 30 гр наркотических средств растительного происхождения.

По факту сбыта и незаконного хранения наркотического вещества проводится досудебное расследование по ст. 297 ч.1 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».


Фото: polisia.kz


Актюбинская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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