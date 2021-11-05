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Трех заблудившихся пастухов нашли в Восточном Казахстане

5 Ноября 2021 09:00
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Трех заблудившихся пастухов нашли в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Трех заблудившихся со стадом овец пастухов спасли в Восточном Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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4 ноября около 14 часов в службу ЧС поступило сообщение о том, что пропали три пастуха вместе со стадом овец в Зайсанском районе. Как оказалось, они рано утром вышли с зимовки в районе Биржанского сельского округа и не вернулись.

Спасатели, прибыв на место происшествия, проведя поисковые работы, в степи обнаружили одного пастуха со стадом, еще одного мужчину спустя два часа. Третьего пастуха сотрудникам службы ЧС тоже удалось благополучно найти. На высокопроходимой технике «КУНГ» спасатели доставили потерявшихся до зимовки. Сейчас им ничего не угрожает, в медицинской помощи они не нуждаются.

Напомним, что накануне спасатели предупреждали об изменении погодных условий и ветре с низовой метелью.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС   #Спасение  
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