17 Августа 2022 17:54

Трехъязычное обучение внедряется при подготовке кадров для гражданской авиации в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На диалоговой площадке «Ашық сағат алаңы» состоялась онлайн-встреча с представителями отечественных авиакомпаний и Академией гражданской авиации. В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы и предложения по развитию кадрового потенциала отрасли гражданской авиации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В настоящее время в сфере гражданской авиации работают около 20 тыс. человек. Из них около 10 тыс. работников аэропортов, 2 857 работников летного состава, 1 767 работников инженерно-технического состава. С учетом развития отрасли, имеется ежегодная потребность в 500-600 человек до 2025 года.

В Казахстане сертифицировано 25 авиационных учебных центров, которые осуществляют первоначальную подготовку, переподготовку и поддержание профессионального уровня летного состава, инженерного состава, диспетчеров обслуживания воздушного движения, операторов авиационной станции для авиационной отрасли.

Академия гражданской авиации является единственным высшим учебным заведением в сфере подготовки кадров для отрасли.

По информации Академии в настоящее время, проводится активная политика по повышению уровня образования отечественных специалистов, главным образом в приближении процесса обучения в учебных программах к требованиям работы современных авиакомпаний.

Вместе с тем, в ходе совещания обсужден вопрос уровня знания английского языка выпускников Академии для осуществления их профессиональной деятельности.

В целях повышения уровня английского языка, разработана дорожная карта по внедрению трехязычного обучения. Академия в 2023 году планирует перейти к преподаванию профилирующих дисциплин на английском языке.

По итогам встречи, участниками совещания решено, совместно провести работу по приведению в соответствие учебных программ к требованиям авиакомпаний и международным стандартам с дальнейшим трудоустройством выпускников.

Фото: gov.kz