25 Июня 2022 20:57

Трех тонущих девушек спасли в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на озере Большое Чебачье в Бурабайском районе Акмолинской области едва не произошла трагедия. Отдыхая на берегу озера, три девушки начали тонуть при купании, заплыв далеко от берега. К счастью, рядом оказатонувших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

«По прибытии на место происшествия спасателей, стало известно, что двух девушек удалось спасти сразу. Третья девушка 2008 года рождения пробыла в воде несколько минут, в момент извлечения подростка на сушу она находилась без сознания. Одна из отдыхающих оказала первую медицинскую помощь и перевернула пострадавшую на бок. Пульс девушки был слабым, спасатели продолжили оказывать медицинскую помощь и на носилках доставили до кареты скорой помощи. На данный момент пострадавшая находится в реанимации с диагнозом отек легких», - сообщили в ДЧС.