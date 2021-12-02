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Трех сутенеров задержали в Актобе

2 Декабря 2021 18:08
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Трех сутенеров задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 15 девушек, оказывавших интимные услуги, выявлено в саунах и гостиницах Актобе, передает корреспондент МИА Казинформ.

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«В Актюбинской области завершилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «SТOP трафик». В ходе ОПМ в гостиницах и саунах было выявлено и поставлено на учет 15 девушек, оказывавших интимные услуги за деньги, и три сутенера. Выявлено 63 факта приставания в общественных местах. Выявлено три факта предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Также полицейскими по трем фактам возбуждено уголовное дело по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество» и по одному факту возбуждено уголовное дело по статье 128 УК РК «Торговля людьми».

В ходе ОПМ в зоне особого внимания стражей порядка находились увеселительные заведения, банные комплексы, сауны, гостиницы, сдающиеся в аренду квартиры, а также крестьянские, фермерские хозяйства и строительные объекты, с целью раскрытия преступлений, связанных с вовлечением, похищением, незаконным лишением свободы людей для эксплуатации.

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#Актюбинская область   #Криминал  
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Автор:

Самал Ендибаева

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