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Трех столичных жителей осудили на 4 года за организацию игры в покер

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 20:32
Трех столичных жителей осудили на 4 года за организацию игры в покер Фото: i.sunhome.ru

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межрайонным судом по уголовным делам (районный суд №2 Сарыаркинского района) вынесен обвинительный приговор в отношении трех молодых людей за организацию незаконного игорого бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

Подсудимые организовали игру в покер и незаконно получили доход на общую сумму более 44 млн тенге. Для организации незаконных азартных игр осужденные снимали в аренду гостевые дома, номера в гостиницах и квартиры, куда приглашали дилеров (крупье) и игроков, обеспечивая последних бесплатной едой и напитками, как это принято в казино.

К. и С. признали вину частично. Т. отказался от дачи показаний, при этом поддержал свои показания данные им в ходе досудебного расследования.

Вина подсудимых доказана проколом осмотра предметов и места происшествия, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и специалистов, выписками о движении денежных средств, а также другими материалами уголовного дела.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами у К. суд признал наличие на иждивении малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, у осужденного С. молодой возраст, признание вины и раскаяние в содеянном, а у осужденного Т. молодой возраст.

Отягчающих обстоятельств у подсудимых судом не установлено.

Приговором суда подсудимые признаны виновными по факту организации незаконного игорого бизнеса и каждый осужден к 4 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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