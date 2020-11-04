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Трех сибирских косуль отстрелили браконьеры в СКО

4 Ноября 2020 20:55
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Трех сибирских косуль отстрелили браконьеры в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали пятерых браконьеров, успевших отстрелить трех сибирских косуль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, о выстрелах в лесу стражам порядка сообщили жители села Галицыно.

Автомобили «Лада Гранта» и «ВАЗ 21114» полицейские остановили на территории особо охраняемой природной зоны. В первой находились четверо местных жителей в возрасте от 29 до 35 лет. 26-летний водитель «ВАЗ 21114» скрылся с места происшествия. Позже его задержали.

«При проверке из этого автомобиля были изъяты три туши сибирской косули, двуствольное ружьё марки «ТОЗ-34» 12-го калибра, принадлежащее 29-летнему сельчанину, и предмет, похожий на кастет. Принимаются меры по поиску второго ружья, которым, со слов задержанных, пользовался пытавшийся скрыться мужчина», - проинформировали в пресс-службе.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная охота». Сумма ущерба устанавливается.


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#Северо-Казахстанская область   #Экология   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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