20 Сентября 2022, 12:19

Трех школьниц сбила ассенизаторская машина в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Происшествие произошло 19 сентября в поселке Зачаганск недалеко от школы №30. Ассенизаторская машина сбила трех школьниц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

«Госпитализированы три девочки. У ребенка 2010 года рождения диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейной области. У девочки 2011 года рождения также ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом нижней трети большой берцовой кости, множественные ушибы. Открытый перелом трети берцовой кости получила девочка 2009 года рождения», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЗКО.

Дети находятся в отделении травматологии Областной детской многопрофильной больницы.