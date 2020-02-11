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Трёх рыбаков унесло на отколотой льдине в Капшагайское водохранилище

11 Февраля 2020 14:40
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Трёх рыбаков унесло на отколотой льдине в Капшагайское водохранилище

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области трех рыбаков унесло в Капшагайское водохранилище на отколотой льдине толщиной 300 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

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«Ночью 11 февраля 2020 года в 01:21 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Капшагайском водохранилище, на участке «Голубой залив» при рыбной ловле, троих рыбаков унесло от берега на отколотой льдине, в открытое водохранилище», - говорится в сообщении ведомства.

На место вызова, незамедлительно было направлено спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда Капчагайского региона.

«В неблагополучных погодных условиях (ветер, темное время суток и тонкий лед), спасатели пронесли резиновую лодку порядка двух километров по льду и еще проплыв 500 метров, спасли рыбаков и доставили на берег в 04:20 утра живыми и невредимыми, спасенные отказались от медицинской помощи», - добавили спасатели области.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Хасан Еспанов

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