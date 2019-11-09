Трех рабочих завалило землей при рытье котлована в Шымкенте, двоих спасти не удалось

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Трех рабочих завалило землей в Шымкенте при рытье котлована, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

8 ноября в 20:54 на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсат-3 Каратауского района по проспекту Назарбаева при проведении рытья котлована рабочими ТОО «ЮгСтройСервис-Н» произошел обвал грунта земли. Под грунтом оказались 3 единицы техники (1 погрузчик, 1 экскаватор и 1 каток) с 3 водителями. Глубина котлована - 20-25 метров, размер котлована - 37х37м.





«На место вызова в 20:55 были направлены спасательные подразделения оперативно-спасательного отряда. Прибыв на место происшествия, спасатели приступили к поисково-спасательной операции. В результате из-под завала был спасен молодой парень, 1993 года рождения, которому бригада Центра медицины катастроф оказала первую медицинскую помощь и передала прибывшей скорой медицинской помощи. В настоящее время ему назначено амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное.





В 21:30 спасатели и личный состав пожарных подразделений приступили к поискам и спасению остальных двух рабочих. В результате около 21:40 спасатели извлекли мужчину, 1969 года рождения. В 22:49 приступили к поиску мужчины, 1965 года рождения, тело которого было извлечено после продолжительной поисковой работы. Оба рабочих скончались на месте происшествия. Тела были переданы скорой медицинской помощи. Поисково-спасательные работы продолжались около 5 часов», - рассказали подробности операции в КЧС.

На месте происшествия были задействованы 40 сотрудников департамента по ЧС города Шымкента и 11 единиц техники, сотрудники департамента полиции, местных исполнительных органов, скорой медицинской помощи и рабочие ТОО.



