Трех пропавших подростков нашли акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в минувшие выходные родители сразу трех подростков обратились в полицию за помощью в поиске их без вести пропавших детей. Местонахождение ребят было оперативно установлено, а дети успешно возращены домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 11 марта в Целиноградский отдел полиции обратились родители, имеющие инвалидность третьей группы, сообщив о том, что их 15-летняя дочь отправилась в Нур-Султан и перестала выходить с ними на связь. Выяснилось, что девочка отсутствовала в течение пяти дней. В этот же день о пропаже 14-летнего сына заявили в полицию жители села Талапкер, который 10 марта выехал в столицу и пропал.

«Личный состав отделения полиции Целиноградского района совместно с сотрудниками подразделений криминальной и ювенальной полиции провели кропотливую работу по выяснению местонахождения детей. Оперативниками был тщательно изучен круг общения пропавших, и вскоре ребят нашли живыми и здоровыми. Оба подростка находились в столице: каждый у своего знакомого», - поделились в ведомстве.

Кроме того, на территории Северо-Казахстанской области оперативниками было установлено местонахождение еще одной без вести пропавшей жительницы села Зеренды, студентки одного из колледжей.