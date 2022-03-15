Трех пропавших подростков нашли акмолинские полицейские
По информации пресс-службы департамента полиции региона, 11 марта в Целиноградский отдел полиции обратились родители, имеющие инвалидность третьей группы, сообщив о том, что их 15-летняя дочь отправилась в Нур-Султан и перестала выходить с ними на связь. Выяснилось, что девочка отсутствовала в течение пяти дней. В этот же день о пропаже 14-летнего сына заявили в полицию жители села Талапкер, который 10 марта выехал в столицу и пропал.
«Личный состав отделения полиции Целиноградского района совместно с сотрудниками подразделений криминальной и ювенальной полиции провели кропотливую работу по выяснению местонахождения детей. Оперативниками был тщательно изучен круг общения пропавших, и вскоре ребят нашли живыми и здоровыми. Оба подростка находились в столице: каждый у своего знакомого», - поделились в ведомстве.
Кроме того, на территории Северо-Казахстанской области оперативниками было установлено местонахождение еще одной без вести пропавшей жительницы села Зеренды, студентки одного из колледжей.