Трех пропавших девочек нашли полицейские в Аркалыке

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Пропавших трех девочек нашли почти в километре от дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в полицию Аркалыка поступило сообщение от женщины о том, что со двора пропали трое детей.

«40-летняя женщина рассказала, что двухлетняя дочь и племянницы в возрасте 5 и 3 лет ушли со двора в неизвестном направлении. Женщина начала самостоятельные поиски в районе, где проживает. Почти полчаса она искала их самостоятельно. Однако, найти детей не удалось. Она обратилась в полицию»,- рассказали в департаменте.

К поискам девочек подключились сотрудники полиции УП города Аркалыка. Ювенальные полицейские Аягоз Амирхамза и Аида Кошекпаева, получив фото детей, стали отрабатывать район.

«Уже через 10 минут после получения сообщения увидели трех детей без сопровождения взрослых. Как оказалось, дети прошли почти один километр от места проживания»,- пояснили в полиции.

Полицейские благополучно доставили детей домой. Назгуль Сагитова поблагодарила полицейских.