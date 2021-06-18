Трех пропавших детей за день нашли полицейские Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О пропаже троих детей поступили заявления в полицию Караганды от родителей. Все три случая произошли в минувшие сутки. Стражи порядка оперативно нашли детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 июня в Караганде зафиксировали три факта по поводу пропавших детей. Так, в Михайловский отдел полиции УП г. Караганды обратилась мать 10-летнего мальчика. Она пояснила, что сын ушел со двора дома в неизвестном направлении. Правоохранители оперативно создали несколько мобильных групп, которые начали прочесывать кварталы города.

В ходе масштабных поисковых мероприятий полицейские в течение часа нашли пропавшего мальчика, которого передали родителям.

В этот же день в Юго-Восточный отдел полиции УП г. Караганды поступило два сообщения о пропаже детей.

В первом случае тревогу подняла родительница 11-летней девочки. По словам женщины, она гуляла с дочерью и самым младшим ребенком во дворе дома. Затем она занесла малыша домой, а когда вернулась, то обнаружила исчезновение дочери.

Во втором случае в полицию обратилась бабушка 9-летнего мальчика.

Выяснилось, он отпросился покататься на велосипеде. Прошло несколько часов, а ребенок так и не появился. По каждому обращению полицейские сразу организовали поисковые мероприятия, в ходе которых нашли и девочку, и мальчика. Все они возвращены родным.